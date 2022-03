Guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina, Onu: ''Sono già un milione i profughi''

Sono già un milione i profughi della guerra tra Russia e Ucraina, secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Pubblicata il: 03/03/2022

Sono già un milione i profughi della guerra tra Russia e Ucraina, secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. "In soli sette giorni abbiamo assistito all'esodo di un milione di profughi dall'Ucraina verso i paesi vicini", ha scritto oggi su Twitter l'Alto commissario Onu per i rifugiati Filippo Grandi. "Per molti altri milioni di persone, all'interno dell'Ucraina, è tempo che le armi tacciano, in modo che possa essere fornita assistenza umanitaria salvavita". È l'esodo di rifugiati più rapido di questo secolo, hanno aggiunto le Nazioni Unite.

Fonte: Adnkronos

