Guerra in Ucraina, Peskov: ''Nessuna tregua per Natale. Il Cremlino non ha ricevuto nessuna proposta''

''L'operazione militare speciale continua'', ha sottolineato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/12/2022 - 15:13:36

"Il Cremlino ha escluso una tregua al conflitto in Ucraina in coincidenza con il Natale. Non abbiamo ricevuto nessuna proposta", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle domande su una possibile tregua natalizia, riferisce Interfax. "L'operazione militare speciale continua", ha sottolineato.

Il principale compito delle Forze Armate russe è "proteggere" le popolazioni delle zone occupate, ha aggiunto Peskov, ammettendo che la situazione è "difficile" nella regione di Donetsk, una delle quattro che la Russia ha annesso illegalmente.

Quando si parla di tregua natalizia, va ricordato che in Occidente il Natale si celebra il 25 dicembre, mentre in Russia la festa è il 7 gennaio. In Ucraina verranno festeggiate entrambe le date.

Peskov ha anche affermato che il sistema di difesa anti missile Patriot che gli Stati Uniti dovrebbero inviare in Ucraina sarà ''un obiettivo legittimo'' delle forze armate russe, aggiungendo che allo stato attuale la possibile consegna di batterie di Patriot è ''un resoconto dei media. E al giorno d'oggi i resoconti dei media sono inaffidabili. Aspetteremo quindi informazioni ufficiali".

Fonte: Adnkronos

