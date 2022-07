Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Peskov: ''Operazione speciale terminerà quando gli obiettivi saranno raggiunti''

''Non ci sono tempi chiari, l'importante è l'efficacia di questa operazione'', ha detto Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino.

Pubblicata il: 18/07/2022

"L'operazione speciale della Russia in Ucraina terminerà quando tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti, non ci sono tempistiche chiare, la cosa principale è l'efficienza". Così questa mattina Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino.

"Non abbiamo dubbi che l'operazione militare speciale terminerà dopo che gli obiettivi saranno ancora raggiunti. Non ci sono tempi chiari, l'importante è l'efficacia di questa operazione", ha detto Peskov al canale televisivo Rossiya 24 in un'intervista alla Televisione di Stato e alla Radio iraniane.

Fonte: Rai News

