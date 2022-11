Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Peskov: ''Russia vuole raggiungere i suoi obiettivi e li raggiungerà''

Per il Cremlino, in Ucraina ''la Russia vuole raggiungere i suoi obiettivi e li raggiungerà'', ha affermato il portavoce Dmitry Peskov.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2022 - 11:48:30 Letto 728 volte

Per il Cremlino, in Ucraina "la Russia vuole raggiungere i suoi obiettivi e li raggiungerà". Lo ha affermato il portavoce Dmitry Peskov, rispondendo al presidente Volodymyr Zelensky che ha accusato Mosca di non volere negoziare con Kiev e di essere invece intenzionata ad ottenere solo una pausa nelle ostilità.

Peskov ha poi sottolineato che "il fine dell'operazione militare russa non è provocare un cambio di regime a Kiev".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!