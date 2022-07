Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Putin avverte: ''Non abbiamo ancora iniziato seriamente''

''Oggi sentiamo che vogliono sconfiggerci sul campo di battaglia. Cosa possiamo dire, lasciate che provino'', ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.

Pubblicata il: 08/07/2022

"Tutti devono sapere che in linea di massima non abbiamo ancora iniziato nulla di serio in Ucraina. Allo stesso tempo, non rifiutiamo nemmeno di tenere colloqui di pace. Ma coloro che rifiutano devono sapere che più andremo avanti, più sarà difficile per loro negoziare con noi". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro con i leader della Duma di Stato.

Fonte: TGCOM24

