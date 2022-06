Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Putin: ''Ho fiducia nel futuro della Russia''

In occasione del Giorno della Russia, Vladimir Putin ha fatto appello all'unità nazionale nel mezzo dell'invasione russa dell'Ucraina.

Pubblicata il: 12/06/2022

In occasione del Giorno della Russia, Vladimir Putin ha fatto appello all'unità nazionale nel mezzo dell'invasione russa dell'Ucraina. "Voglio fare gli auguri a tutti i cittadini in occasione del Giorno della Russia, un giorno di festa dedicato al nostro Paese: sono orgoglioso della sua storia e ho fiducia nel suo futuro", ha detto il presidente russo, sottolineando che "è importante per la patria, per la nostra società, per il popolo rimanere uniti".

Nel suo discorso, Putin ha fatto riferimento ai valori tradizionali della Russia, ribadendo "l'importanza della base spirituale rappresentata dall'eredità delle generazioni precedenti". "Sappiamo che forza ha questa tradizione di secoli, questi valori etici, queste basi spirituali", ha aggiunto.

Queste tradizioni, ha concluso, "si sono rafforzate nel corso di mille anni di storia della Russia ed oggi uniscono il nostro popolo multinazionale, per il quale in ogni momento i profondi sentimenti di patriottismo sono sacri".

Fonte: Adnkronos

