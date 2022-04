Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Zelensky agli Usa: ''Grazie per il nuovo pacchetto di aiuti''

Più di 20 miliardi potranno andare alla difesa.

"Sono grato al popolo americano e personalmente al presidente Biden". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per il nuovo pacchetto di sostegno da 33 miliardi di dollari chiesto da Biden al Congresso.

"Più di 20 miliardi potranno andare alla difesa. Sono previsti più di 8 miliardi di dollari per il sostegno economico. Altri 3 miliardi di dollari andranno agli aiuti umanitari", ha aggiunto Zelensky, spiegando che si tratta di un "passo molto importante per gli Stati Uniti".

"Insieme, possiamo certamente fermare l'aggressione russa e difendere la libertà in Europa", ha sottolineato.

Il governo ucraino è pronto ad avviare negoziati immediati con la Russia per organizzare l'evacuazione sicura dei civili "dallo stabilimento di Azovstal e da altre aree di Mariupol". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "L'Ucraina è pronta per negoziati immediati sull'evacuazione delle persone da Mariupol e si aspetta l'assistenza delle Nazioni Unite", ha detto Zelensky in una conferenza.

Fonte: Adnkronos

