Guerra in Ucraina, Zelensky intervistato da Bruno Vespa: ''Draghi ha ragione, noi possiamo vincere''

''Non siamo in condizioni pari, ma il mondo è unito intorno a noi'', dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da Bruno Vespa.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/05/2022 - 16:51:30 Letto 771 volte

"Draghi ha ragione: noi possiamo vincere perché stiamo combattendo per la verità e non dobbiamo essere soli in questo". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da Bruno Vespa per Porta a Porta in onda questa sera su Rai 1.

"Le forze armate russe sono quattro volte più grandi delle nostre, il loro Stato otto volte il nostro, ma noi siamo dieci volte più forti come persone. Non siamo in condizioni pari, ma il mondo è unito intorno a noi".

Fonte: Adnkronos

