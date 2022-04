Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Zelensky: ''La Russia ha iniziato la battaglia per il Donbass''

''Qualsiasi numero dei soldati russi verrÓ schierato sul nostro territorio noi combatteremo fino alla fine'', dice il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.

19/04/2022

"Possiamo dire che la Russia ha iniziato la battaglia per il Donbass". Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, in un video messaggio sui social annuncia l'inizio della nuova fase della guerra. "Qualsiasi numero dei soldati russi verrà schierato sul nostro territorio noi combatteremo fino alla fine", dice. Ai russi - aggiunge - "non faremo prendere nulla di ucraino: sono grato a tutti i nostri difensori, a tutte le nostre città nel Donbass e nella regione di Kharkiv che ora resistono alle forze degli occupanti"

Zelensky sottolinea come "l'esercito russo non diminuisce la quantità dei razzi che lancia sull'Ucraina" tuttavia - osserva - a Mosca "non capiscono che senza poter importare i componenti non riusciranno a poter rinnovare il loro arsenale militare".

"E quando le sanzioni saranno ancora più dure sarà impossbile ammodernare la produzione militare" spiega, aggiungendo che "tutti questi attacchi porteranno alla 'smilitarizzazione' della stessa Federazione Russa".

