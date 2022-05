Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Zelensky: ''Non serve alternativa ad adesione Ue''

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky respinge ancora una volta l'ipotesi di una 'comunitą politica europea' ventilata dal collega francese Emmanuel Macron.

Non serve un'alternativa all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky respinge ancora una volta l'ipotesi di una 'comunità politica europea' ventilata dal collega francese Emmanuel Macron per paesi esterni all'Ue che richiedono l'adesione. "Non penso" (sia accettabile), ha detto Zelensky in un'intervista col quotidiano olandese Nieuwsuur, rilanciata da Ukrinform.

"Non ne abbiamo bisogno. Ci serve il sostegno di questi paesi, non vogliamo un'alternativa" all'ingresso nell'Ue, ha detto Zelensky, notando che l'idea francese si rifà a proposte del premier olandese Mark Rutte e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Fonte: Adnkronos

