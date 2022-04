Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Zelensky: ''Russia usa gas come ricatto energetico contro l'Europa''

''Nessuno in Europa può sperare di mantenere una normale cooperazione economica con la Russia'', afferma il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso alla nazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/04/2022 - 09:09:00 Letto 782 volte

"Nessuno in Europa può sperare di mantenere una normale cooperazione economica con la Russia perché quello messo in atto da Mosca è un 'ricatto energetico'' che deriva dall'uso di ''gas e commercio come armi''. Lo ha detto il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo ultimo discorso alla nazione.

''Questa settimana la leadership russa ha lanciato una nuova serie di ricatti energetici degli europei. La decisione di interrompere le forniture di gas a Polonia e Bulgaria è un altro argomento a favore del fatto che nessuno in Europa può sperare di mantenere una normale cooperazione economica con la Russia'', ha detto Zelensky.

''La Russia considera non solo il gas, ma qualsiasi commercio come un'arma. Sta solo aspettando il momento in cui l'una o l'altra area commerciale può essere utilizzata. Per ricattare politicamente gli europei. O per rafforzare la macchina militare russa, che vede come obiettivo un'Europa unita'', ha aggiunto.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!