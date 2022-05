Guerra Ucraina-Russia

Guerra in Ucraina, Zelensky: ''Visita di Biden sarebbe importante''

''Penso sia molto importante, perché credo che Biden sia il presidente della civiltà democratica più grande della nostra società'', ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

"E' importante. Penso sia molto importante, perché credo che Biden sia il presidente della civiltà democratica più grande della nostra società, gli ucraini lo considerano tale". Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha risposto in un'intervista a Fox News su quanto sia importante che l'omologo statunitense, Joe Biden, si rechi in visita nel Paese in guerra e veda che cosa è accaduto a Bucha e Borodyanka. "Gli ucraini vedono gli Usa come loro partner strategico".

