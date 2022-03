Guerra Ucraina-Russia

Guerra Ucraina, oggi Zelensky in videocollegamento con i parlamentari italiani

Attesa oggi per il videocollegamento di Volodymyr Zelensky, che parlerà ai parlamentari italiani, riuniti a Montecitorio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/03/2022 - 09:12:21 Letto 724 volte

Attesa oggi per il videocollegamento di Volodymyr Zelensky, che parlerà ai parlamentari italiani, riuniti a Montecitorio.

Dopo il presidente ucraino interverrà anche Draghi. Non mancano le voci critiche, fra chi ha chiesto che venga ospitato anche Putin e chi annuncia che diserterà la seduta: non ci saranno gli ex M5s di Alternativa, il leghista Pillon, la senatrice del misto Granato, la deputata forzista Giannone, quella pentastellata Segneri e Paragone.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!