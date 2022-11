Guerra Ucraina-Russia

Guerra Ucraina, Putin: ''Mobilitazione parziale è completata. Accordo sul grano per noi è sospeso''

Vladimir Putin ha definito ''completata'' la mobilitazione parziale che aveva deciso per aumentare il personale da inviare a combattere in Ucraina.

Pubblicata il: 01/11/2022

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito ''completata'' la mobilitazione parziale che aveva deciso per aumentare il personale da inviare a combattere in Ucraina. Citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti, Putin ha detto che discuterà con gli avvocati la necessità o meno di emanare un decreto per dichiarata completata la mobilitazione. Intanto, la posizione della Russia sui negoziati con l'Ucraina non cambierà e la buona volontà di Mosca è immutata: "Aspetteremo, forse matureranno alcune condizioni necessarie, e la nostra buona volontà è nota, non è soggetta ad alcun cambiamento e dubbio", ha detto Putin.

