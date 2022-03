negoziati Ucraina-Russia

Guerra Ucraina-Russia, l'annuncio di Mosca: ''Dovrebbero riprendere oggi i negoziati''

''I negoziati tra Russia e Ucraina dovrebbero continuare oggi'', lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

17/03/2022

I negoziati tra Russia e Ucraina dovrebbero continuare oggi. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato da Ria Novosti. "Dovrebbero esserci contatti oggi", ha rimarcato. Peskov ha detto che i colloqui "sono attesi oggi" aggiungendo di non sapere "se sono già in corso, ma ci si aspetta che si svolgano su vari binari". Secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, citata da Tass, il fatto stesso che i negoziati stiano continuando è "un segno di progresso". "Tuttavia, è impossibile dire se ci sono progressi o no senza rivelare l'essenza dei negoziati, sono colloqui a porte chiuse", ha detto.

La bozza del Financial Times su un presunto accordo tra Russia e Ucraina contiene "molte informazioni sulle questioni all'ordine del giorno, che sono state rese pubbliche in precedenza, ma è stata compilata in modo errato". Ha spiegato Peskov. "è essenzialmente errata, ci sono alcune cose corrette, ma nel complesso non è vero". "Il lavoro (su un accordo) continua. Vi informeremo quando ci saranno progressi", ha aggiunto Peskov.

