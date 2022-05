Guerra in Ucraina

Guerra Ucraina-Russia, oggi colloquio Erdogan-Putin

Il presidente russo, Vladimir Putin, avrà un colloquio telefonico con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Pubblicata il: 30/05/2022

Il presidente russo, Vladimir Putin, avrà un colloquio telefonico con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all'agenzia di stampa Tass. I due presidenti discuteranno della situazione in Ucraina nel contesto di un' "operazione militare speciale per proteggere" la regione del Donbass, ha precisato Peskov. Lo stesso Erdogan ha annunciato un colloquio per oggi anche con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il presidente turco ha annunciato ieri l'intenzione di tenere colloqui telefonici con le controparti russe e ucraine. "Sogniamo che questa guerra tra Russia e Ucraina finisca in pace il prima possibile, ma sembra che ogni giorno gli eventi si stiano sviluppando in modo più negativo. Continueremo a sollecitare le parti a utilizzare canali di dialogo e diplomazia", ha detto Erdogan parlando con i giornalisti turchi di ritorno dall'Azerbaigian.

Dal canto suo la presidenza ucraina valuta la possibilità che Volodymyr Zelensky abbia un colloquio telefonico a tre con il suo omologo russo, Vladimir Putin, ed il leader turco, Recep Tayyip Erdogan, ha annunciato il segretario per la stampa della presidenza ucraina, Serhiy Nikiforov, citato dall'agenzia Unian. "Quanto sia vero, non posso dirlo: questi accordi hanno avuto luogo tra il presidente della Turchia e la Russia. Per quanto riguarda la posizione dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, se il presidente della Russia darà il suo consenso, prenderemo in considerazione anche una tale proposta", ha detto Nikiforov riferendosi al possibile colloquio tra Zelensky, Putin e Erdogan.

