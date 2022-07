Guerra Ucraina-Russia

Guerra Ucraina, Senato Usa: ''Russia sponsor del terrorismo''

Il Senato degli Stati Uniti chiederà al segretario di Stato Antony Blinken di designare la Russia come 'Stato sponsor del terrorismo'.

Il Senato americano ha infatti approvato all'unanimità una risoluzione non vincolante che definirà la Russia come 'Stato sponsor del terrorismo' per le sue azioni in Ucraina, Cecenia, Georgia e Siria e che hanno portato all'uccisione di migliaia si "uomini, donne e bambini innocenti".

