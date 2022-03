Guerra Ucraina-Russia

Guerra Ucraina, Zelensky al Parlamento giapponese: ''Russia vuole usare armi chimiche, compreso il gas sarin''

''Per fermare lo tsunami dell'invasione russa, dovete bandire il commercio e ritirare le vostre società dalla Russia'', ha detto Volodymyr Zelensky nel discorso al Parlamento giapponese.

23/03/2022

"Ho ricevuto informazioni riguardo al fatto che la Russia si sta preparando ad usare armi chimiche, compreso il gas sarin". Lo ha detto Volodymyr Zelensky nel discorso al Parlamento giapponese evocando il ricordo dell'attacco condotto nel marzo 1995 dalla setta Aum Shinrikyo con il gas sarin nella metropolitana di Tokyo, che provocò la morte di 14 persone e il ferimento di migliaia, secondo quanto riporta il Japan Times.

"Per fermare lo tsunami dell'invasione russa, dovete bandire il commercio e ritirare le vostre società dalla Russia", ha detto ancora Zelensky nel suo intervento chiedendo di fare di più sul fronte delle sanzioni, dopo averlo ringraziato e lodato per essere stato il primo Paese in Asia ad adottarle.

Nel suo discorso, il presidente ucraino ha fatto poi un riferimento al devastante tsunami che, a seguito del terremoto del 2011, ha costretto centinaia di migliaia di giapponesi a lasciare le loro case. "Il popolo giapponese può probabilmente comprendere il sentimento di chi vuole ritornare nelle proprie case, dove si è vissuti per tanto tempo", ha detto riferendosi ai milioni di ucraini che sono stati costretti dall'invasione russa a lasciare le loro case e in molti casi il Paese.

"Abbiamo bisogno di un embargo internazionale del gas e del petrolio russo", ha sottolineato Zelensky. "Voi siete stati i primi in Asia ad aver veramente cominciato a fare pressioni sulla Russia per ristabilire la pace, ad aver sostenuto le sanzioni e vi esorto a continuare", ha detto ancora ricordando che sono 121 i bambini rimasti uccisi in Ucraina da quando le forze russe hanno iniziato l'invasione quasi un mese fa, il 24 febbraio.

Fonte: Adnkronos

