Guerra Ucraina-Russia, Biden: ''Rischio Armageddon nucleare, Putin non scherza''

''Putin non sta scherzando, quando parla di usare potenzialmente armi nucleari, biologiche o chimiche con le sue forze militari che stanno andando significativamente male'', ha detto Joe Biden.

Per il presidente degli Stati Uniti il mondo corre il più alto rischio di "Armageddon" nucleare dalla crisi dei missili di Cuba del 1962. Joe Biden ha parlato in occasione di una raccolta fondi a New York, riferendosi alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin "non sta scherzando", ha aggiunto, quando parla di usare potenzialmente armi nucleari, biologiche o chimiche" con "le sue forze militari che stanno andando significativamente male", ha aggiunto Biden.

La Russia ha recentemente annesso quattro regioni ucraine, con una mossa che ha violato il diritto internazionale, e Putin ha detto che Mosca avrebbe visto gli attacchi ucraini a quelle regioni come attacchi alla Russia stessa e avrebbe usato tutti i mezzi per difenderle.

Da tempo Washington avverte Mosca che l'uso di armi nucleari avrebbe gravi conseguenze. La Casa Bianca, tuttavia, non ha commentato pubblicamente quali potrebbero essere queste conseguenze. Il governo statunitense ha inoltre dichiarato di non aver visto alcun passo concreto della Russia verso l'uso di armi nucleari.

