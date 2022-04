Guerra in Ucraina

Guerra Ucraina-Russia, Di Maio: ''Dobbiamo aspettarci una conflitto lungo''

''Il cessate il fuoco in Ucraina, invasa dalla Russia, si allontana'', a confermarlo è il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio.

Il cessate il fuoco in Ucraina, invasa dalla Russia, si allontana. A confermarlo, dopo l'attacco alla stazione di Kramatorsk (almeno 50 morti) è il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio. "Se mentre ci sono le trattative si vedono immagini del genere, di missili lanciati su donne e bambini, è ovvio che le trattative si allungano" ha dichiarato Di Maio in collegamento con la trasmissione di Rete 4 e Tgcom24, "Diario di Guerra". "Dobbiamo aspettarci una guerra lunga", ha aggiunto il capo della Farnesina.

"Questa guerra deve finire, lavoriamo per una conferenza di pace, ma la pace si fa in due. E Putin sta dimostrando di non volere la pace. Continua con queste allucinanti azioni di morte, dobbiamo togliergli i soldi per finanziare questa guerra. Quanto accade a Bucha non sono effetti speciali è la verità".

"Dobbiamo smetterla di dubitare di questi orrori: l'esercito russo ha lanciato razzi su una stazione dove c'erano dei civili che stavano cercando di prendere un treno per andare via dalle zone di guerra. In tutte queste settimane noi abbiamo evacuato tante persone, facendo prendere loro i treni andando in direzione ovest dell'Ucraina, via dai teatri di guerra. Quei bambini e quelle donne stamattina stavano prendendo un treno per andare via dall'Ucraina".

"Sin dal primo giorno di questa guerra sono andato in missione in diversi Paesi che vogliono aumentare le partnership energiche con l'Italia, e questo ci permetterà di diversificare le nostre fonti ed evitare i ricatti sul gas russo". Lo ha ricordato il ministro degli Esteri Luigi, aggiungendo che l'Italia "sta conducendo un'altra battaglia", a livello europeo, ossia arrivare ad un "tetto massimo del prezzo gas, se vogliamo incidere sulle bollette". Su questo fronte, ha sottolineato il ministro, "sono fiducioso che potremo stabilire prezzi più calmierati per le famiglie italiane".

