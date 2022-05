Negoziati Ucraina-Russia

Guerra Ucraina-Russia, Erdogan: ''Spero nuovi colloqui con Putin''

Erdogan ha espresso la speranza che vengano presi provvedimenti concreti per risolvere la crisi in Ucraina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2022 - 09:38:26 Letto 771 volte

Il presidente turco Tayyip Erdogan ha detto che ha intenzione di parlare con il capo del Cremlino, Vladimir Putin, in settimana. Lo ha detto Erdogan ai giornalisti dopo le preghiere dell'Eid nella moschea di Camlica a Istanbul. Lo riferiscono i media locali. Erdogan ha espresso la speranza che vengano presi provvedimenti concreti ad Ankara o a Istanbul per risolvere la crisi in Ucraina.

Fonte: Televideo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!