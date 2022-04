Negoziati Ucraina-Russia

Guerra Ucraina-Russia, Erdogan telefona a Putin: ''Incontri Zelensky in Turchia''

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito nel corso della telefonata con il presidente russo Vladimir Putin l'offerta di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Pubblicata il: 01/04/2022 - 18:01:29

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito nel corso della telefonata con il presidente russo Vladimir Putin l'offerta di ospitare un incontro tra lo stesso leader russo e il suo omologo ucraino, il presidente Volodymyr Zelensky.

"Spero che dopo la telefonata di oggi", ha detto Erdogan dopo la preghiera del venerdì, venga stabilita una data dell'incontro. A proposito della telefonata in programma nelle prossime ore con Putin, il leader turco ha affermato che lo inviterà a "fare dei passi" insieme a Zelensky per risolvere le questioni del Donbass e della Crimea.

Quindi Erdogan ha ribadito la disponibilità a ospitare l'incontro tra i due a Istanbul, sottolineando che "Zelensky ha un approccio positivo in merito e Putin lo aveva in passato". Il presidente turco ha quindi auspicato che in un eventuale vertice sul Bosforo "il processo negativo possa essere convertito in uno positivo e che i due leader prendano delle decisioni".

