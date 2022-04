Guerra in Ucraina

Guerra Ucraina-Russia, negoziati estremamente difficili ma proseguono

I colloqui sono ''estremamente difficili'', ma continuano ''online nei sottogruppi di lavoro''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2022 - 18:14:41 Letto 806 volte

I colloqui con la Russia sono "estremamente difficili", ma continuano "online nei sottogruppi di lavoro". Lo ha detto il capo negoziatore di Kiev, Mykhailo Podolyak, quando la guerra in Ucraina è arrivata al quarantottesimo giorno. Il capo del Cremlino, Vladimir Putin, ha accusato gli ucraini di aver "spinto i negoziati in un vicolo cieco".

"Gli ucraini hanno spinto i negoziati in un vicolo cieco". Lo ha detto Vladimir Putin in conferenza stampa, a seguito dell'incontro con il presidente bielorusso Lukashenko al sito dello spazioporto di Vostochny, nella regione dell'Amur. "Sono loro che hanno creato difficoltà a portarli a un livello accettabile e l'operazione andrà avanti finché non ci saranno negoziati accettabili", ha aggiunto il presidente russo.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!