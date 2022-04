Guerra in Ucraina

Guerra Ucraina-Russia, stanziati dall'Ue altri 50 milioni di euro in aiuti umanitari

Le risorse totali dell'aiuto umanitario dell'Europa salgono a 143 milioni di euro.

Pubblicata il: 18/04/2022

L'Ue ha stanziato altri 50 milioni di euro in finanziamenti umanitari per sostenere le persone colpite dalla guerra in Ucraina, di cui 45 milioni di euro per progetti umanitari in Ucraina e 5 milioni di euro per la Moldova. Le risorse totali dell'aiuto umanitario dell'Europa salgono a 143 milioni di euro.

"Questo nuovo finanziamento - spiega la Commissione in una nota - affronterà i bisogni umanitari più urgenti fornendo servizi medici di emergenza, accesso all'acqua potabile e all'igiene, riparo e protezione, assistenza in denaro e sostegno contro la violenza di genere".

