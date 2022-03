summit Nato

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky parteciperà in video collegamento al summit Nato

C'è attesa per il vertice straordinario della Nato.

23/03/2022

C'è attesa per il vertice straordinario della Nato. Zelensky parteciperà in video collegamento al summit di domani a Bruxelles, al quale sarà presente anche Joe Biden. Il presidente Usa domani annuncerà un "ulteriore pacchetto di sanzioni" contro la Russia, ha riferito il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, nel briefing alla stampa nel quale ha illustrato il viaggio in Europa del presidente americano. L'annuncio di Biden, ha spiegato Sullivan, "non si concentrerà solamente sull'aggiunta di nuove sanzioni", ma nell'assicurare che ci sia uno "sforzo comune" con gli alleati per fermare i tentativi di sfuggire alle sanzioni, sulla loro implementazione e su "qualsiasi tentativo da parte di qualsiasi Paese di aiutare la Russia", che possa "minare, indebolire o aggirare" le sanzioni. Questa, ha sottolineato, è una "parte importante" della "prossima fase" dello sforzo congiunto contro Mosca.

Quanto all'Ue, "rimane pronta a muoversi rapidamente con ulteriori sanzioni coordinate" contro la Russia e la Bielorussia, dopo aver adottato finora misure "significative" che hanno avuto un impatto "massiccio" su Mosca e Minsk, riporta la bozza delle conclusioni del Consiglio Europeo, che si terrà domani a Bruxelles.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

