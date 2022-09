Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow compie 50 anni, su instagram posa nuda ricoperta d'oro: ''Accetto il mio corpo''

L'attrice e imprenditrice festeggia il suo compleanno con uno scatto che la ritrae nuda e interamente ricoperta d'oro.

Gwyneth Paltrow compie 50 anni. Non un compleanno qualsiasi, ma una tappa fondamentale, come scrive nella didascalia accanto all'ultimo scatto in bikini condiviso su Instagram: "Riflessioni su una pietra miliare". Un traguardo raggiunto in splendida forma, fisica e psichica. Attrice premio Oscar, imprenditrice di successo, madre e moglie, ma soprattutto donna, consapevole e soddisfatta del percorso fatto finora.

In una lunga riflessione pubblicata sul sito del suo brand di succeso "Goop" la Paltrow racconta i suoi primi 50 anni, tra ricordi legati ai genitori ed errori commessi. Con una consapevolezza sopra tutte: l'accettazione di sé.

"Accetto. Accetto i segni e la pelle flaccida, le rughe. Accetto il mio corpo e lascio andare il bisogno di essere perfetta, di apparire perfetta, sfidare la gravità, sfidare la logica, sfidare l'umanità. Accetto la mia umanità...", scrive l'attrice.

Che con un po' di fatalismo e alcuni pentimenti, spegne 50 candeline felice di essere così com'è e accettando tutti gli effetti che l'invecchiamento comporta. E lo dice forte e chiaro raccontando di non avere stranamente alcuna percezione del tempo che è passato, anche se il suo corpo è meno 'eterno'. "Il mio corpo", spiega: "E' una cartina della prova di tutti questi giorni... Una raccolta dei segni e irregolarità che fanno orecchie ai capitoli. Cicatrici dalle scottature da forno, un dito frantumato nel vetro di una finestra tanto tempo fa, la nascita di un figlio. Capelli bianchi e piccole rughe".

