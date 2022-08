musica

Hold Me Closer, uscito l'attesissimo duetto di Elton John e Britney Spears

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/08/2022 - 01:51:08 Letto 748 volte

Elton John e Britney Spears hanno pubblicato il loro attesissimo duetto "Hold Me Closer", disponibile in tutto il mondo su tutte le piattaforme di streaming. Rivisitazione della canzone cult di Sir Elton "Tiny Dancer", con un pizzico di The One (e un po' anche di Don't Go Breaking My Heart), il brano mette insieme due degli artisti più iconici di tutti i tempi e segna il ritorno sulla scena della popstar dopo sei anni.

A poche ore dall'uscita della canzone Britney ha voluto però regalare uno dei suoi soliti "colpi di testa". Su Instagram ha scritto: “Questa collaborazione renderà il mio anno ancora più bello”, per poi cancellare tutto, sia il post sia, per l'ennesima volta, il suo profilo, lasciando perplessi i fan. L'artista è rimasta però attiva su Twitter, dove ha spiegato i motivi del suo gesto. "Sto imparando che ogni giorno è una tabula rasa, bisogna sempre cercare di essere una persona migliore e si deve fare ciò che ci rende felici... sì, scelgo la felicità oggi", ha scritto Britney in un post. Ed ancora: "Mi dico ogni giorno di lasciar andare l'amarezza e il dolore al fine di cercare di perdonare me stessa e gli altri per ciò che è accaduto".





Fonte: TGCOM24

