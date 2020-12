musica

I Boomdabash festeggiano i 15 anni di carriera con ''Don't worry (Best Of 2005-2020)''

Una raccolta di 22 brani che ripercorre 15 anni di carriera e conta anche tre inediti.

I Boomdabash arrivano da lontano, e ci tengono a ribadirlo. Lo fanno con "Don't worry (Best Of 2005-2020)", una raccolta di 22 brani che ripercorre 15 anni di carriera e conta anche tre inediti (il primo dei quali dà il titolo al cofanetto), in uscita l'11 dicembre su etichetta Soulmatical Music/Polydor (Universal music Italy).

"Nel cassetto abbiamo tante di quelle canzoni che avremmo potuto benissimo far uscire un disco di inediti - racconta la band, che mescola sonorità reggae al pop -, ma volutamente invece ci siamo dedicati a un Best of. Un viaggio musicale nei momenti clou della nostra carriera non solo per chi già ci conosce, ma soprattutto per chi ci ha scoperto da poco. E' il modo di far scoprire chi sono i Boomdabash prima dell'era dei tormentoni".

"Ma non scriviamo mai un pezzo con l'idea di farne un tormentone, se parti così di sicuro non potrà esserlo", spiegano, nella speranza però che la loro Don't worry possa risuonare con forza durante le feste di Natale, quest'anno quanto mai destinato a essere vissuto senza la solita frenesia.





