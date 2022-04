#StandUpForUkraine

I Maneskin per #StandUpForUkraine: una canzone e un video per donare

I Maneskin aderiscono alla campagna del Global Citizen #StandUpForUkraine in segno di supporto all'Ucraina.

"I rifugiati in Ucraina e nel mondo hanno bisogno di aiuti umanitari urgenti. Stiamo usando la nostra voce per chiedere l'azione e puoi farlo anche tu. Unisciti a noi, crea la tua videochiamata per il mondo per supportare i rifugiati e fare donazioni su: ForUkraine.com" hanno scritto su Instagram e nel video si susseguono immagini degli orrori di questi giorni mentre il gruppo canta Chorus: Come dormi la notte e chiama all'azione civile.

