I Måneskin candidati ai Grammy 2023 come miglior nuovo artista

Ai Grammy 2023 i Maneskin hanno conquistato una candidatura nella categoria miglior nuovo artista.

L'annuncio è stato dato dal sito della Recording Academy. La rockband italiana dovrà battere la concorrenza di Anitta Omar Apollo, Domi e JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg. La cerimonia di premiazione della 65esima edizione è in programma il 5 febbraio 2023.

Quella annunciata oggi dalla vincitrice della scorsa edizione Olivia Rodrigo è la prima nomination per la band italiana. il cui nuovo album 'RUSH!' uscira' il 20 gennaio, pochi giorni prima della cerimonia dei Grammy in programma il 5 febbraio in prima serata.

L'annuncio arriva mentre Victoria, Damiano, Thomas e Ethan stanno vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale: a fine ottobre sono partite le date statunitensi del "Loud Kids Tour" con uno spettacolo tutto esaurito al The Paramount Theatre di Seattle.

