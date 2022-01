gioielli della Corona

I Savoia fanno causa allo Stato: gli eredi chiedono la restituzione dei gioielli di famiglia

Gli eredi di casa Savoia chiedono all'Italia la restituzione dei gioielli di famiglia.

Vittorio Emanuele e Maria Gabriella, Maria Pia e Maria Beatrice, eredi di Umberto II, citeranno in giudizio la presidenza del Consiglio, il ministero dell'Economia e la Banca d'Italia per la restituzione dei gioielli della Corona, custoditi in un caveau della stessa Banca d'Italia dal giugno 1946.

La delega è stata affidata all'avvocato Sergio Orlandi, che spiega all'Ansa: "a differenza degli altri beni, questi non sono mai stati confiscati e sono rimasti pendenti. Perciò devono essere restituiti". La citazione segue un tentativo di mediazione, tenutosi ieri, che ha avuto esito negativo.

La richiesta del legale via Pec

"Scrivo in nome e per conto degli eredi del Re d'Italia Umberto II, Vittorio Emanuele di Savoia, Maria Beatrice di Savoia, Maria Gabriella di Savoia, Maria Pia di Savoia. In riferimento ai gioielli...", comincia così la missiva recapitata dall'avvocato Sergio Orlandi, legale della famiglia, che invita gli enti competenti a provvedere "entro 10 giorni dal ricevimento della presente, alla restituzione di quanto sopra indicato, concedendone, altresi', la contestuale visione, avendone gli eredi stessi il pieno diritto. Voglia la Banca d'Italia contattare lo studio del sottoscritto per gli accordi necessari e riservati".

I legale conclude scrivendo che "in difetto, verranno adite le competenti Sedi Giudiziarie, per l'ottenimento dei diritti spettanti agli eredi".

Con la caduta della monarchia, il tesoro della corona è passato di proprietà alla Repubblica Italiana, come previsto dalla Costituzione nella XIII disposizione transitoria e finale, che sancisce: “I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli”. La confisca, però, non è mai stata esercitata sulla parte del tesoro, consistente nei gioielli di uso quotidiano dei membri della famiglia reale.

