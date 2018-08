Vacanze in Sicilia

I turisti scelgono le Eolie, boom di vacanzieri a Lipari

Isole Eolie prese d’assalto dai turisti. Boom per Lipari, tantissimi vacanzieri stanno trascorrendo brevi e lunghi periodi nell’isola. Alberghi che registrano il tutto esaurito e affari d’oro per ristoratori e negozianti.

Ferragosto quindi all’insegna del tutto esaurito nelle isole Eolie che ospitano flussi turistici da migliaia di persone ogni giorno.

Oltre 10 mila sono i pendolari delle vacanze che si destreggiano tra Vulcano, Lipari, Panarea e Stromboli.

Qui siamo a Lipari, isola che quotidianamente viene visitata da un alto numero di turisti, stranieri e non.

Le Eolie quindi si crogiolano al sole in tutta la loro bellezza attirando vip su vip tra politici e personaggi dello spettacolo e dello sport ; isole affollate per terra e per mare, con Stefano Gabbana a Lipari e nei giorni scorsi anche il popolare attore americano Will Smith.

Ma non solo Eolie, bene anche altre località siciliane come Taormina, San Vito lo capo e Cefalù, tutte e tre sold out già per il periodo di ferragosto che è ufficialmente iniziato oggi.

