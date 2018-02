Igor il Russo

Igor il russo: ''In bici fino in Spagna''

''Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta''. E' quanto avrebbe raccontato Norbert Feher, alias Igor il Russo - il criminale serbo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/02/2018 - 15:04:50 Letto 424 volte

"Sono arrivato in Spagna il 21 settembre, in bicicletta". E' quanto avrebbe raccontato Norbert Feher, alias Igor il Russo - il criminale serbo accusato di tre omicidi nel paese Iberico e di almeno altri due in Italia commessi ad aprile 2017 - ai magistrati di Alcaniz lo scorso dicembre, subito dopo il suo arresto. Secondo quanto riferiscono i media spagnoli, il killer avrebbe riferito di aver utilizzato, nella sua latitanza, 23 identità diverse in otto paesi e, dopo il suo arrivo in Spagna a settembre, di aver lavorato per un periodo nella raccolta della frutta a Lerida.

Feher, sempre secondo il suo racconto, avrebbe vissuto anche nei comuni di Xirivella e Catarroja, nei pressi di Valencia, prima di trasferirsi a Teruel, dove rimase presumibilmente fino a fine novembre o all'inizio di dicembre, e dove ha poi ucciso due agenti della Guardia Civile e due allevatori. Dopo gli omicidi, avrebbe ancora riferito il killer, sarebbe voluto tornare nella zona di Valencia dove conosceva "alcune persone". Tra le conoscenze di Igor, scrivono i media spagnoli, ci sarebbe anche un italiano, un suo vecchio compagno di cella, identificato il 4 luglio a Manises (Valencia). Fu proprio a causa di questo legame che la polizia iniziò a sospettare che il latitante fosse in Spagna e appese una sua foto nella propria bacheca.

Fonte: AdnKronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!