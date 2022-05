Franco Battiato

''Il coraggio di essere Franco'', Rai Documentari dedica una prima serata a Franco Battiato

il film ripercorre la vita e la carriera di uno degli autori pił rivoluzionari della musica italiana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/05/2022 - 16:14:49 Letto 791 volte

A un anno dalla morte di Franco Battiato, Rai Documentari gli dedica una prima serata con 'Il coraggio di essere Franco' in onda il 18 maggio, alle 21.20 su Rai 1. Scritto e diretto da Angelo Bozzolini e prodotto da Aut Aut Production in collaborazione con Rai Documentari, il film ripercorre la vita e la carriera di uno degli autori più rivoluzionari della musica italiana, pioniere di nuovi mondi musicali. Con la voce narrante di Alessandro Preziosi, il documentario cerca di restituire anche un ritratto intimo dell’artista, grazie al racconto della nipote Cristina Battiato e al materiale inedito degli archivi fotografici della famiglia, della Rai, della Cineteca di Bologna, della Universal Music, nonché alle riprese esclusive nelle case di Milano e Milo in Sicilia, oltre che nei luoghi della spiritualità così profondamente cara a Battiato. Tra i documenti inediti, i testi autografi del 1966 e le foto esclusive del suo primo duo con Gregorio Alicata, 'Gli ambulanti', insieme ad un brano mai ascoltato prima.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!