Il Coronavirus uccide lo scrittore Sepulvelda

Lo scrittore Luis Sepulveda è morto per Coronavirus a Oviedo.

Lo scrittore Luis Sepulveda è morto per Coronavirus a Oviedo. Aveva 70 anni. Lo riferisce l'Efe che cita fonti vicine all'autore cileno.

Lo scrittore che ci ha messo di fronte alle grandezze e miserie della storia del Novecento, che ha scelto la letteratura per ''dar voce a chi non ha voce''. L'uomo dalle formidabili passioni, l'autore bestseller che si sentiva "cittadino prima che scrittore".

Luis Sepulveda, che a marzo era atteso in Italia per parlare di 'Coraggio' al festival dei piccoli e medi editori 'Più libri più liberi', cancellato per la pandemia, è morto oggi a Oviedo.

