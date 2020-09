televisione

Il documentario su Chiara Ferragni su Rai2 con Simona Ventura

In programma il 5 ottobre su Rai2, in prima visione, il documentario di Elisa Amoruso: ''Chiara Ferragni: Unposted''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/09/2020 - 09:38:39 Letto 426 volte

"Prima serata e progetti nuovi, probabilmente in primavera. Sto benissimo a Rai2 sono felice di essere rimasta in Rai". Lo dice Simona Ventura nella conferenza stampa nell'ambito del Prix Italia per la serata evento, in programma il 5 ottobre su Rai2 dedicata a Chiara Ferragni. Prima verrà proposto in prima visione Chiara Ferragni: Unposted, il documentario di Elisa Amoruso, che ha debuttato nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia e entrato nella selezione dei Nastri d'argento, poi un'intervista della conduttrice all'imprenditrice digitale, registrata al Maxxi di Roma.

"Abbiamo parlato senza maschere - spiega la conduttrice -. Lei mi è sempre piaciuta moltissimo e mi ha incuriosito, anche perché abbiamo molte cose in comune. Veniamo tutte e due dalla provincia con le eccezioni positive che comporta; abbiamo trasformato la nostra passione in un lavoro e abbiamo avuto il coraggio di creare qualcosa di nuovo".

Lei "ha rivoluzionato i nuovi media - aggiunge la conduttrice -. Io in passato ho affrontato nuovi generi di trasmissioni, come i reality che oggi non ritornerei a fare a meno che non fossero cose completamente nuove, anche perché il mondo è cambiato e l'umore del pubblico è cambiato".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!