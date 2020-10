sesso a pagamento

Il Dpcm non spaventa gli amanti del sesso a pagamento: cambia il modo di frequentare le escort

Sesso a pagamento, cambia l'approccio dei clienti nell'era del Covid-19.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/10/2020 - 09:47:35 Letto 500 volte

Il nuovo DPCM emesso nei giorni scorsi non spaventa gli amanti del sesso a pagamento. Nonostante un fine settimana segnato dall’incertezza di nuove disposizioni da seguire, Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa, ha registrato proprio lunedì 12 ottobre scorso il record di sempre di visitatori al sito e di recensioni ricevute.



Il modo degli amanti del sesso a pagamento di frequentare le escort, però, è profondamente cambiato in questi mesi. I clienti chiedono meno appuntamenti e puntano alla certezza di trovare realmente chi cercano per poter realizzare le loro fantasie, sia per una minor disponibilità economica, sia per una maggior attenzione all’igiene e alla pulizia.



Negli ultimi 12 mesi EA-bot, il motore di ricerca di Escort Advisor, ha analizzato 82.958 annunci di escort solo in Italia trovando che in media un numero viene pubblicizzato da una escort su più siti del settore contemporaneamente: il 54% delle escort si pubblicizza su almeno due bacheche di annunci, mentre il 9% su più di quattro, spesso con contenuti diversi e promettendo ai clienti prestazioni differenti. Infatti sono aumentate del 6% le ricerche di numeri di telefono di escort su Escort Advisor per poterne verificare le informazioni attraverso le recensioni.



I clienti delle escort cercano di utilizzare tutti gli strumenti in loro possesso per evitare rischi e fregature. Nel solo mese di settembre 2020, il numero recensioni che sono state scritte sono 8919, il +44% rispetto al settembre 2019 (6184). Un record che va ad aggiungersi alle già oltre 180.000 recensioni scritte dal 2015. Inoltre sono aumentate anche le recensioni negative del 13%, indice del fatto che i clienti tollerano sempre meno gli annunci fasulli.



Anche le richieste degli utenti alle professioniste del sesso hanno subito delle variazioni. Rispetto al settembre 2019, lo stesso mese del 2020 sono aumentate del +29% le richieste di massaggio tantrico, del +5% quelle legate al massaggio sensuale, del +23% la Pornstar Experience, del +3% la Girlfriend Experience. Diminuite invece le richieste di incontrare due ragazze contemporaneamente.

Sembra quasi che ad ogni annuncio di nuove restrizioni da un lato si affollino i supermercati e dall’altro aumenti il traffico dei siti di incontri a pagamento - commenta Mike Morra, Ceo di Escort Advisor - Viviamo in una forte incertezza legata sia a una legittima preoccupazione di ammalarsi sia alla paura di una nuova chiusura. Allora ecco che si reagisce: si cerca di prepararsi facendo più attenzione anche alle piccole cose.

