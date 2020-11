Il funerale di Gigi Proietti sarà celebrato giovedì 5 novembre

funerali Gigi Proietti

Si celebreranno giovedì 5 novembre i funerali di Gigi Proietti, morto ieri mattina intorno alle 5.30 in una clinica romana, proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Le esequie del grande attore romano, come anticipato, si terranno nella chiesa degli artisti di piazza del Popolo a Roma. Molto probabilmente il funerale sarà coperto da una diretta televisiva, anche per evitare che si creino troppi assembramenti in Piazza del Popolo.

La Sindaca Virginia Raggi proclamerà il lutto cittadino per quel giorno. La prima cittadina, a quanto si apprende, è in contatto con la famiglia del maestro per condividere insieme l'omaggio di Roma a Gigi Proietti: tra le ipotesi un corteo funebre in auto che partirà dal Campidoglio e toccherà diversi luoghi simbolo della vita di Proietti, come via Giulia - dove è nato l'attore -, il Globe Theatre – il teatro shakesperiano di cui era il direttore artistico e proprio lì potrebbe esserci il ricordo di alcuni suoi amici - per poi arrivare nella chiesa a piazza del Popolo dove si svolgeranno le esequie. Il tutto è stato pensato per evitare assembramenti e avverrà nel rispetto della normativa anti-Covid.

"Ho pensato tanto a questo momento, l'ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un'intimità perché quando esce la 'notizia' si scatena lo 'scoop'... Tutte parole che col momento che vivi non c'entrano niente": lo scrive Carlotta Proietti su Instagram interpretando i sentimenti di dolore e riservatezza della sua famiglia, della mamma e della sorella.

"Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando - scrive ancora Carlotta nel post, accompagnato da una sua bella foto in cui è abbracciata dal padre, entrambi sorridenti - corrispondono all'amore che tutti provavate per papà. Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore", conclude, con un cuore.

Fonte: Adnkronos

