Raffaella Carrà

Il Guardian celebra Raffaella Carrà: ''Ha insegnato all'Europa la gioia del sesso''

Il prestigioso quotidiano britannico Guardian, dedica un lungo articolo alla 77enne cantante e ballerina, stella della televisione nostrana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/11/2020 - 10:01:15 Letto 360 volte

Raffaella Carrà non è solo un'icona italiana, ma anche europea. A dirlo è addirittura il prestigioso quotidiano britannico Guardian, che dedica un lungo articolo alla 77enne cantante e ballerina, stella della televisione nostrana, dal titolo emblematico: colei che "ha insegnato all'Europa la gioia del sesso".

In occasione del lancio di 'Explota explota', musical cinematografico italo-spagnolo sulle canzoni più famose della diva bionda, viene ripercorsa la sua carriera attraverso 60 anni di storia nazionale.

"E' stata una icona culturale che ha rivoluzionato l'intrattenimento in Italia e ha dato alle donne la possibilità di prendere l'iniziativa nella camera da letto", afferma senza mezzi termini il Guardian. Il giornale cita quindi alcune delle sue canzoni più famose, molto spesso improntate a una liberazione ed emancipazione dei costumi sessuali degli italiani e soprattutto delle italiane, come la celebre quanto allusiva 'Tuca Tuca' o la hit 'A far l'amore comincia tu', capaci di far ballare generazioni diverse e di non perdere mai il loro 'appeal'. "Penso che Raffaella Carrà abbia fatto molto di più per emancipare le donne di molte femministe", ha detto al Guardian l'artista Francesco Vezzoli, che nel 2017 ha curato il progetto 'TV70', una mostra della Fondazione Prada dedicata alla televisione italiana negli anni Settanta.

Fonte: Ansa

