Premio Nobel

Il Nobel per la pace non va a Greta

il Premio Nobel per la pace 2019 va al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/10/2019 - 09:38:56 Letto 391 volte

Il Comitato del Nobel ha assegnato il Premio per la pace 2019 al primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali. Il premier è stato insignito del Nobel per «i suoi sforzi per realizzare la pace e la cooperazione internazionale, e in particolare per la sua iniziativa decisiva per risolvere il conflitto al confine con la vicina Eritrea».

L’Etiopia «è fiera in quanto nazione» dell’assegnazione del premio Nobel per la Pace al premier Abiy Ahmed Ali. Lo fa sapere l’ufficio del primo ministro.

«Abiy Ahmed Ali ha scelto dopo decenni la pace tra Etiopia e Eritrea, ha liberato prigionieri politici e perseguito chi violava i diritti umani, ha mediato sul conflitto in Sudan. Un giusto riconoscimento ad un giovane e coraggioso simbolo dell’Africa». È il tweet del ministro per gli Affari europei Enzo Amendola.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!