Il nuovo trend per visitare la Sicilia: volo low cost e autonoleggio

Se volete unire mare, città, arte e naturalmente i sapori gastronomici locali, la Sicilia è una la meta che fa per voi.

Se siete amanti dei viaggi itineranti che coniugano la vita di mare con le bellezze artistiche, la Sicilia è una la meta che fa per voi. Con una rapida ricerca sul web o scaricando una delle tante applicazioni presenti sul vostro cellulare potrete trovare guide turistiche complete su questa meravigliosa isola e selezionare i migliori spunti redatti da utenti che hanno già visitato le varie località per organizzare il vostro viaggio perfetto, magari in occasione del prossimo ponte pasquale.

Sicilia on the road

Solitamente, per raggiungere la Sicilia si prediligono l'aereo, il traghetto o il treno. Partire con la propria auto non è in genere la scelta migliore viste le lunghe distanze e soprattutto i costi proibitivi di pedaggi autostradali e benzina. Tuttavia, la macchina resta il mezzo ideale per scoprire con calma l'isola, sia per la mancanza di mezzi pubblici sia perché le bellezze artistiche più rilevanti sono spesso quelle più nascoste e lontane da fermate dell'autobus e dalle stazioni ferroviarie. Per questo la soluzione più efficiente è quella di affittare un'automobile direttamente sul posto una volta atterrati o attraccati a Palermo. Il servizio e i prezzi variano a seconda del tipo di autovettura scelta e in base a quanto tempo avrete bisogno di noleggiarla, spesso per i lunghi periodi molte società effettuano pacchetti scontati. Una volta trovato il mezzo preferito, potrete iniziare a visitare questa magica terra per un tour on the road indimenticabile. La Sicilia ha la fortuna di avere un clima mite tutto l’anno quindi potete organizzare la vostra vacanza in un qualsiasi mese. Certo, ad agosto l'isola si riempie di turisti e questo rende gli spostamenti più complessi. Se volete unire mare, città, arte e naturalmente i sapori gastronomici locali i mesi migliori sono maggio, giugno e settembre.

Le sorprese della Sicilia

L'isola, un tempo antica colonia greca, custodisce una ricchezza culturale e artistica che vi lascerà senza fiato, passando attraverso città come Palermo con Monreale, la spiaggia di Mondello e la Riserva dello Zingaro a San Vito lo Capo, oltre a Messina e al bellissimo centro storico di Catania. Una volta selezionato il migliore noleggio auto della Sicilia potrete concentrarvi sulle tappe del vostro tour itinerante. Se avete la fortuna di fare il giro completo e avete a disposizione almeno ventun giorni potete iniziare con una settimana nella Sicilia Occidentale visitando Trapani, Marsala e Favignana, spostandovi poi nella parte Orientale per altri sette giorni per scoprire Messina, Taormina, l'Etna e Siracusa. L'ultima settimana potrebbe essere dedicata alla Sicilia Meridionale, con Ragusa, Gela, Modica, Agrigento e la sua favolosa Valle dei Templi, Sciacca e Mazzara del Vallo. Infine vale davvero la pena di fare un salto a visitare le isolette della Sicilia, che si possono raggiungere comodamente in traghetto. Per un tour completo, l'itinerario dipende dalla scelta della tappa di partenza. Ipotizzando di cominciare da Palermo consigliamo Trapani, Marsala, Mazzara del Vallo, Sciacca, Agrigento, Gela, Marina di Ragusa, Siracusa, Catania ed Etna, Taormina e poi Cefalù con ritorno su Palermo. Tra una tappa e l’altra, in base al tempo che avrete a disposizione, lasciatevi ispirare dai fuori programma e dalle bellezze nascoste e preziose che regala l’entroterra siciliano.

Anche il palato vuole la sua parte...

La tradizione gastronomica siciliana rappresenta una tra le più conosciute e complete del nostro Paese, in quanto ricca di contaminazioni delle numerose culture antiche che si sono insediate in Sicilia nel corso dei secoli. Si tratta di una cucina intrisa di sapori mediterranei, che si svelano in modo equilibrato tra pietanze di terra e di mare. Nelle varie località si possono scoprire prodotti tipici unici e strettamente legati al territorio, che riescono a trasformare un qualsiasi itinerario turistico e culturale in un prelibato viaggio enogastronomico. Non è possibile lasciare la Sicilia senza aver gustato almeno una delle principali specialità culinarie di questa incantevole isola: il cannolo, il re della pasticceria isolana. Si tratta di una cialda di pasta che viene fritta e arrotolata con un ripieno di ricotta fresca. La farcitura all'esterno può essere aromatizzata da scorza di arancia candita, gocce di cioccolato, granella di pistacchio oppure il ripieno può essere con crema di cioccolato al posto della ricotta.

Le cose da fare in Sicilia sono davvero tante e spesso è davvero difficile scegliere, ma il tour on the road sembra davvero aver conquistato i moltissimi turisti italiani e stranieri che invadono l'isola ogni anno rimanendone ammaliati.

