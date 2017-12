panettone

Il panettone sempre più venduto in America

Il panettone è venduto da molti anni in America, ma lentamente sta diventando una vera ossessione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2017 - 17:28:31 Letto 1108 volte

Il panettone è venduto da molti anni in America, ma lentamente sta diventando una vera ossessione. Secondo il New York Times, che ha dedicato un recente articolo all'argomento, sempre più pasticceri e panettieri decidono di specializzarsi nella produzione di questo dessert, uno dei dolci simbolo del Natale Made in Italy.

"Nessun altro tipo d'impasto è più difficile da realizzare, ma niente da più soddisfazione quando riesce bene", hanno commentato alcuni pasticceri americani alla giornalista che gli ha intervistati. Il segreto per realizzare un buon panettone, dicono gli esperti, sta nella cura di ogni fase di lavorazione, nella scelta degli ingredienti, e nel controllo della temperatura durante la cottura che deve essere sempre controllata. Tantissime le varianti realizzate finora Oltreoceano. C'è quello con il burro dalla Normandia, con zucca e mandorle o con la glassa di cioccolato. Molti di loro sono venuti appositamente in Italia per imparare i segreti del "panetùn milanese" le cui prime attestazioni risalgono già alla metà del XV secolo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!