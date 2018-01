giochi on-line

Il passaggio dalle VLT ai giochi online

Nuove tendenze nell'industria dei giochi e dell'intrattenimento...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/01/2018 - 17:17:00 Letto 196 volte

Gli apparecchi VLT sono presenti nel mondo dei giochi e dell’intrattenimento già da parecchi anni e sono cambiate evolvendosi per soddisfare i requisiti della legislazione italiana, che ha agito per introdurre regolamentazioni e controlli.

A differenza delle classiche slot queste videolotterie non hanno una “scheda di gioco” al loro interno, ma sono collegate ad un sistema di gioco centrale, funzionando come veri e propri terminali.

Questi apparecchi, fin dalla loro introduzione hanno riscosso parecchio successo e si sono diffusi nelle sale giochi, nelle agenzie di scommesse e nelle sale bingo.

Negli ultimi anni però c’è stato un cambiamento di tendenza nel mondo di questi apparecchi di intrattenimento, in quanto con la comparsa di internet, i giocatori sono passati sempre più da questo tipo di macchinette a quelle online.

A differenza degli apparecchi VLT, le slot online risultano più sicure e maggiormente regolamentate, questo grazie al controllo costante dello Stato e ai limiti e alle misure di sicurezza messe in atto dagli operatori di giochi di casinò, come ad esempio LeoVegas, che grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie offre comodità, intrattenimento e sicurezza sempre maggiore ai clienti, con un’attenzione speciale a misure dedicate per cercare di mantenere pratiche di gioco sicure e diminuire i problemi causati dal gioco compulsivo e dalla ludopatia.

Sicurezza e controlli in Italia

Quando parliamo di sicurezza ci riferiamo soprattutto ai controlli e alle misure di sicurezza che vengono messi in atto dall’AAMS in Italia, ovvero dall’agenzia che opera per conto dei Monopoli dello Stato e si occupa anche di rilasciare le certificazioni agli operatori dei giochi online. Le certificazioni vengono date nel caso in cui gli algoritmi e i software soddisfino determinati livelli di sicurezza e nel caso in cui vengano messe in atto determinate misure per la tutela del consumatore, cosa che non sempre avviene nelle sale VLT. Questo è valido sia per i provider di giochi e slot, come ad esempio il famosissimo fornitore NetEnt, che per gli operatori di casinò.

Solo gli operatori che soddisfano determinati requisiti di sicurezza e tutela del giocatore possono avere questo tipo di certificazione dall’AAMS, come per esempio, che opera in Italia in tutta sicurezza e con rigidi programmi dedicati alla tutela del consumatore e con iniziative per contrastare i problemi legati al gioco compulsivo e alla ludopatia.

Tecnologia in movimento

Al giorno d’oggi, con lo sviluppo della tecnologia è possibile accedere ai giochi online comodamente da qualsiasi dispositivo e in qualsiasi luogo dotato di una connessione internet. Grazie a questo, si è vista un’espansione del settore e un aumento dei servizi, che includono lotterie, giochi da casinò, slot virtuali, scommesse sportive e anche giochi di gruppo. Un mondo in continua evoluzione, che unisce intrattenimento, sicurezza e tecnologia sotto un unico portale. Ogni gioco è sviluppato in modo tale da accontentare il cliente a livello di servizio, grafica, informazioni e comodità, aspetti che rendono i giochi online sempre più allettanti e che piano, piano stanno prendendo il posto delle vecchie VLT o altri sistemi classici, in quanto percepite come meno sicure e meno regolamentate rispetto alla loro controparte online.

Attualmente possiamo dire con certezza che questo ramo dell’industria sia sempre più orientata non solo all’online, ma più nello specifico verso l’approccio mobile, in quanto l’avvento degli smartphone ha permesso di rimanere sempre connessi.

Per concludere non ci rimane che osservare che sia in atto un passaggio sempre più evidente e definitivo nel mondo dell’industria dei giochi, che va verso il prepensionamento delle VLT a favore dei nuovi giochi online. Si spera di vedere che questo trend sia legato anche a controlli più rigidi e misure di sicurezza più severe a favore della tutela dei giocatori.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!