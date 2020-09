Conte a Beirut

Il Premier Conte in visita a Beirut

Il premier Giuseppe Conte inizia la sua visita in Libano recandosi sul luogo del dolore, al porto di Beirut.

08/09/2020

l premier è arrivato ieri nella capitale libanese. La mia presenza qui - ha detto - "è la testimonianza della vicinanza dell'Italia a un popolo amico, a una nazione al centro dei nostri pensieri, soprattutto dopo una strage che ha devastato tante famiglie, la città, questa nazione. Una grande sofferenza".

"Siamo stati i primi a intervenire - ha evidenziato - e abbiamo messo in campo anche un intervento stabile, strutturato. Domani passeremo a visitare l'ospedale che abbiamo attrezzato, l'ospedale che mettiamo a disposizione della città per rafforzare il sistema sanitario. Abbiamo un genio militare, e la visita è occasione per incontrare tutte le autorità politiche sulla situazione attuale e sulle prospettive" del Paese.

