Il Premio Nobel per l'economia 2021 a Card, Angrist e Imbens

Il Premio Nobel per l'economia 2021 è stato assegnato al Canadese David Card, e agli statunitensi Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens.

11/10/2021

Il Nobel per l'Economia 2021 è basato su ricerche che "ci hanno fornito nuove informazioni sul mercato del lavoro e hanno mostrato quali conclusioni su causa ed effetto si possono trarre dagli esperimenti naturali: un approccio che si è diffuso in altri campi e ha rivoluzionato la ricerca empirica" scrive l'Accademia delle Scienze di Stoccolma motivando l'assegnazione del prestigioso riconoscimento.

Nelle sue sperimentazioni, si spiega, "Card ha analizzato gli effetti di salari minimi, immigrazione e istruzione sul mercato del lavoro, sfidando il pensiero comune, portando a nuove analisi e ulteriori intuizioni. I risultati hanno mostrato, tra l'altro, che l'aumento del salario minimo non porta necessariamente a un minor numero di posti di lavoro. Ora sappiamo che i redditi delle persone nate in un paese possono beneficiare di una nuova immigrazione, mentre le persone immigrate in precedenza rischiano di essere influenzate negativamente". Il lavoro di Card, continua la nota, ha evidenziato come le risorse attribuite al sistema scolastico "sono molto più importanti per il futuro successo degli studenti nel mercato del lavoro di quanto si pensasse in precedenza".

“Gli studi di Card sulle questioni fondamentali per la società e i contributi metodologici di Angrist e Imbens hanno dimostrato che gli esperimenti naturali sono una ricca fonte di conoscenza. La loro ricerca ha sostanzialmente migliorato la nostra capacità di rispondere a domande cruciali su causa ed effetto", ha affermato Peter Fredriksson, presidente del Comitato del Premio per le scienze economiche.

