principe Filippo

Il principe Filippo, 98 anni, ricoverato in ospedale

Il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, è stato ricoverato nell'ospedale King Edward VII a Londra.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/12/2019 - 22:43:42 Letto 384 volte

Il principe Filippo, duca di Edimburgo, 98enne consorte della regina Elisabetta, è stato ricoverato nell'ospedale King Edward VII a Londra. "È in osservazione per il trattamento di condizioni pre-esistenti", si legge in una nota di Buckingham Palace, che non offre dettagli sulla natura di questi disturbi limitandosi a confermare che il ricovero è stato deciso come misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale. Non sono state ancora precisate le ragioni del ricovero, ma secondo Buckingham Palace si è trattato di una decisione precauzionale dei medici. Lo riporta la Bbc.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!