''Il Professore e la Ballerina'', continuano a fioccare i riconoscimenti per il pluripremiato mediometraggio siciliano

Il Professore e la Ballerina è una struggente storia d'amore che permette al protagonista di salvarsi ed il racconto è un grido d'amore contro ogni forma di violenza.

05/05/2022

Ancora riconoscimenti per il pluripremiato mediometraggio “Il Professore e la Ballerina”, tratto dal libro “Il Pozzo delle Tre Lune” - Algra Editore, girato fra Trapani e Marsala, soggetto e sceneggiatura del catanese doc Piero Juvara, poeta, giornalista e commediografo, e diretto abilmente dal regista Michele Li Volsi, con la splendida fotografia del maestro Rosario Neri.

Tra gli interpreti lo stesso attore e regista Michele Li Volsi, Salvo Nereo Salerno, Agija Ozolina, Valentina Coppola, Alessia Bertolino, Tony Serio, Laura Milazzo, Silvana Piacentino, Giusy Ingarra, Noemi Mostacci, Renzo Ingrassia e altri.

Dopo la prestigiosa selezione in Cile del 16 febbraio 2022 al Renuac Festival di Santiago del Cile, ecco un altro importante riconoscimento al Festival del Cinema di Cefalù.

Il film mostra una Sicilia incontaminata, solare, scevra dai soliti pregiudizi, che cercano di condannarla, con le sue immense saline, i suoi mulini ancora funzionanti, i suoi magnifici vicoli, le sue stradine, i suoi quartieri colorati e intonsi, le sue ricchezze archeologiche, e poi c’é l’incredibile amore del Professore per la sua ballerina, scomparsa da tempo e allora un giorno decide di togliersi la vita, buttandosi a mare, ma qui incontra Karin, anche lei ballerina, come la moglie e anche lei di origine russa proprio come la moglie... E Karin lo salva dal baratro... Ma chi è veramente Karin?

Il film è stato presentato in anteprima nazionale al Cinema Golden di Marsala, il 28 febbraio 2018 con ben tre proiezioni consecutive e ben 890 spettatori che ne hanno decretato l’immediato successo.

Altri premi e riconoscimenti sono in arrivo per Piero Juvara e Michele Li Volsi reduci dallo strepitoso e commovente successo del corto “Addio clochard”, dedicato agli emarginati e agli invisibili, vincitore tra gli altri del Premio Rai Cinema Chanel Tulipani Di Seta Nera del 2019.

