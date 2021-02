Lil Uzi Vert

Il rapper Lil Uzi Vert si fa incastonare nella fronte un diamante da 24 milioni di dollari

Un diamante da 11 carati incastonato al centro della propria fronte.

Un diamante da 11 carati incastonato al centro della propria fronte. Il rapper Lil Uzi Vert, 26 anni, esibisce la pietra preziosa. Il diamante rosa, costato circa 24 milioni di dollari, è stato 'inserito' al centro della fronte, come ha mostrato l'artista in una serie di video pubblicati sui social. Il diamante, a quanto pare, è sostenuto da un supporto che in un secondo momento verrà sostituito da un sostegno di dimensioni più ridotte. Lil Uzi Vert, intanto, assicura che il diamante gli consente di muoversi "molto meglio".

Chi è Lil Uzi Vert

Lil Uzi Vert, noto anche come Lil Uzi, pseudonimo di Symere Woods (Filadelfia, 31 luglio 1994), è un rapper e cantante statunitense.

Ha acquisito riconoscimento grazie al suo singolo di debutto, Money Longer e molti altri mixtape, inclusi Luv Is Rage, Lil Uzi Vs. The World e The Perfect Luv Tape. Ha anche collaborato con vari rapper, noto soprattutto il suo featuring con i Migos Bad and Boujee, che raggiunse la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 e per il singolo XO Tour Llif3. È stato nominato per due Grammy Awards tra cui "Miglior nuovo artista". Il secondo album in studio di Lil Uzi, Eternal Atake, è stato rilasciato il 6 marzo 2020, a sorpresa. Il 13 marzo 2020, una settimana dopo l'uscita di Eternal Atake, ha pubblicato un seguito al suo mixtape del 2016 Lil Uzi Vert vs. the Worldintitolato Lil Uzi Vert vs. the World 2, che funge anche da seconda metà dell'ultimo album.

