Ilary Blasi si sfoga sulla presunta crisi con il marito: ''Vuoi la ribalta? Totti è la risposta''

''In vent'anni che sto con Francesco è sempre successo.Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Ma tanto ricapiterà'', dice Ilary Blasi.

“Vuoi la ribalta? Totti è la risposta”. Parola di Ilary Blasi che sulle pagine del settimanale “Chi” torna a commentare le voci di crisi o addirittura separazione dal marito dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. “Vivete con noi? Avete le carte del divorzio in mano? – dice Ilary – Ho letto: perché quelle cose lì sui grandi giornali io le leggevo insieme a voi. E francamente non abbiamo capito il perché sono state dette e scritte”.

“In vent’anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero cose così” continua la Blasi che non ci sta al gioco dello sfatare o confermare: “Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Ma tanto ricapiterà. Hanno ripreso cose…”.

“A casa sono queen. Sono una che si sente, una che c’è. Organizzo, faccio… La mattina parlo a macchinetta e parlo solo io: a colazione sono tutti silenziosi, carburano dalle 10, io invece già a pallettoni… Io alle 7 del mattino potrei presentare una prima serata” continua Ilary Blasi raccontandosi dentro le mura domestiche.

Il segreto della sua forma fisica sta nello sport: “Faccio yoga che allunga tantissimo, poi mangio bene... Solo una volta a settimana mangio quello che mi passa sotto il naso. E poi cammino tutti i giorni, sul tapis faccio almeno 40 minuti, non vado a gonfiare il muscolo, quindi se ho perso tre chili sembrano di più. Comunque, come in tutto conta la costanza e a me dovrebbero dare un premio per questo: nasco pigra, ma mi scatta quella cosa… Se inizio devo chiudere, alla fine sono una concentrata”.

Seria, ma anche divertente Ilary. “Però il lato deficiente ce l’ho e ci tengo – dice – La vita è un gioco da giocare. Poi, ci mancherebbe, sono affidabile, ma ho anche una parte ludica”.

