Ilary Blasi smentisce che vive ancora sotto lo stesso tetto con Totti: sui social si geolocalizza in hotel

Ilary Blasi si geolocalizza in un hotel di Roma sui social.

Ilary Blasi si geolocalizza in un hotel di Roma sui social, forse per smentire la notizia secondo la quale lei e Francesco Totti vivono ancora sotto lo stesso tetto? Dopo che è stato detto che la conduttrice tv abita in villa col Pupone, ecco che lei pubblica nelle Storie alcuni selfie e tagga l’albergo della Capitale in cui si trova.

